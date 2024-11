El sentido deseo de Arturo Vidal antes de jugar con Venezuela: “Llenemos nuestro estadio” - Chilevisión

Uno de los partidos más importantes en mucho tiempo es el que jugará la Selección Chilena este martes, día en que recibe a Venezuela por la fecha 12° de las Eliminatorias.

El encuentro es fundamental y así lo sabe Arturo Vidal, quien regresó a La Roja para esta doble fecha del camino al Mundial 2026.

El King volvió a manifestarse en sus redes sociales y pidió todo el apoyo de los hinchas de cara a este cotejo, el que se toma como una verdadera final.

Arturo Vidal: "Por este país y su bandera juego"

En su cuenta de Instagram, Vidal arengó al combinado nacional y afirmó: "Los chilenos nos levantamos de los golpes de la naturaleza, luchamos juntos por un país hermoso, somos una tierra al fin del mundo, donde la gente sabe lo que es luchar".

"De este país soy y por este país y su bandera juego, llenemos nuestro estadio luchemos juntos que el himno de nuestro país se escuche tan fuerte que hagamos despertar a todos esos corazones de millones de chilenos que hoy no están. Vamos La Roja", agregó.

Eliminatorias: Dónde ver EN VIVO Chile vs Venezuela

El partido entre Chile y Venezuela será transmitido totalmente en vivo por Chilevisión, la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

Este compromiso de La Roja, el último del 2024, iniciará a las 21:00 horas de martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional.