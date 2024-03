Darío Osorio se convirtió en uno de los jugadores más destacados del amistoso que Chile jugó ante Francia, donde La Roja cayó 3-2 en un apretado encuentro.

El zurdo marcó un golazo en el epílogo del cotejo, el cual fue celebrado por toda su familia en nuestro país, incluyendo a su madre.

Justamente, Alicia Osorio reconoció que recién está asimilando "un poco" todo lo que está ocurriendo con su hijo. Horas antes, confirmó que "estábamos como que entre riendo y llorando. Tengo muchos saludos de gente que no me hablaba nunca".

En diálogo con Las Últimas Noticias, la mamá del delantero del Midtjylland confesó: "No me vas a creer, pero tenía la sospecha de que podía ser un día distinto".

"Hay veces que uno amanece así. Con mi marido lo hablamos antes del partido que Darío nunca había hecho un gol con la selección", agregó.

Mamá de Darío Osorio y retos de Ricardo Gareca: "Está súper bien"

Alicia comentó que no ve al ex jugador de la Universidad de Chile hace tres meses, motivo por el que "he andado más sensible" al igual que sus hijos Iker e Ian.

Consultada por los retos que se llevó el zurdo en un entrenamiento de parte de Ricardo Gareca, señaló: "Encuentro que está súper bien que lo haya retado porque es el entrenador y tiene que corregir si ve algo que no corresponde".

"Lo vi súper contento en las prácticas, en las fotos que subía y cuando le preguntaba me decía que estaba bien, tranquilo. Lo noté más entusiasmado", añadió.

Además, admitió que ella también lo corregía y que era "prácticamente lo mismo, que si pierde la pelota no agache la cabeza porque tiene que seguir".

"Darío es súper bajo perfil. Si lo retan se lo toma con tranquilidad. Habló harto con el profe, no sé bien qué cosa, pero parece que le hizo caso porque en estos partidos lo noté distinto", concluyó.