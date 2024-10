Chile Sub 20 vs Estados Unidos: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 afrontará una importante serie de amistosos ante su par de Estados Unidos, buscando prepararse para los próximos desafíos.

La Roja recibirá a los norteamericanos pensando en agarrar ritmo de cara al Mundial de la categoría en 2025, el cual se realizará en nuestro país.

Para eso, el entrenador nacional, Nicolás Córdova citó a reconocidos jugadores que ya ha sumado minutos en duelos anteriores como el defensa, Iván Román (Palestino), el volante Leandro Hernández (Colo Colo) y los delanteros Francisco Rossel (UC) y Favían Loyola (Orlando City y que aparece en la foto).

¿Cuándo juega Chile ante Estados Unidos amistoso Sub 20?

El primer partido entre Chile y Estados está programado para este sábado 12 de octubre a las 15:00 horas, disputándose en el Complejo Deportivo Quilín.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Estados Unidos?

El duelo de La Roja contra el conjunto de las barras y las estrellas será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, este compromiso lo podrás seguir gratis a través de la señal online de chilevision.cl y la App Mi CHV.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile Sub 20?