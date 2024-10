“No es cierto”: Eugenio Mena descarta supuesto deseo de dejar la UC para fichar en la U - Chilevisión

El defensa de Universidad Católica, Eugenio Mena, salió al paso de los rumores que lo vinculaban con un presunto interés de fichar en Universidad de Chile en 2025.

A solamente días de que se dispute un nuevo clásico entre ambos clubes, en las últimas horas se especuló con que el Chueco habría comenzado a negociar para recalar en Los Azules en la próxima temporada.

De hecho, se apuntó a que el lateral izquierdo inició conversaciones para llegar a un acuerdo lo antes posible.

Eugenio Mena descarta interés en fichar por la U: "No es cierto"

Tras este supuesto interés, Mena descartó de plano esta situación y se expresó a través de un comunicado subido por las redes sociales de Los Cruzados.

"Quiero desmentir tajantemente lo que hoy han señalado algunos medios en relación a un interés de mi parte por partir a otra institución".

El ex Santos y Sao Paulo recalcó que: "Lo que dice esa información no es cierto, yo nunca he manifestado intención alguna en relación a lo que se señala".

"Soy jugador de Universidad Católica y tengo contrato vigente. Me resulta llamativo que se divulguen estas noticias falsas a días de enfrentar precisamente a dicho rival. Lo que se señala no es cierto. Lo desmiento categóricamente", agregó.

Mira el comunicado acá