El mea culpa de Arturo Vidal por sus críticas a Gareca en La Roja: “Tuve palabras en que me equivoqué” - Chilevisión

En su regreso a la Selección Chilena, Arturo Vidal se refirió a las constantes críticas que hizo contra Ricardo Gareca a lo largo de su ciclo.

El King fue convocado de urgencia ante la lesión de Williams Alarcón, retornado a La Roja de cara a los cruciales partidos ante Perú y Venezuela por Eliminatorias.

En ese escenario, el volante reconoció que habló con el entrenador e hizo un meaculpa por los comentarios que dieron que hablar en los encuentros anteriores.

Arturo Vidal: "Lo que sentía lo dije"

Vidal habló en conferencia de prensa y afirmó que "sí, dije varias cosas de los partidos. Lo que sentía lo dije y lo que hablé con el profe es (algo) entre los dos, pero está todo bien".

"Seguramente tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No es que esconda las cosas. Estaba con una cámara", agregó.

El bicampeón de América fue más allá e insistió en que "claramente hay palabras en que me equivoqué. Dije que mataban mucho a los jóvenes cuando habíamos jugadores grandes que podíamos recibir eso".

"Duele mucho cuando alguien mata a los jóvenes. Cuando la gente y la prensa los mata, ellos reciben el golpe más fuerte. A esta edad no me duele nada, no me importa que me maten porque sé voy a seguir trabajando. Yo ya tengo 18 años de carrera. Prefiero que me maten a mí", añadió.

Sobre su retorno al combinado nacional, el Rey comentó que "se dio. De verdad que se dio después del partido (de Colo Colo ante Copiapó). Me llamaron y me citaron".

"Tuve toda la voluntad. Quise volver antes y no se dio. Hablamos. Aclaramos las cosas y con los chiquillos igual. El ambiente está bueno", sentenció.