"Lo escuchaba llorar": Desclasifican inédito diálogo de Messi tras perder ante Chile la Copa América 2016

La histórica consagración de la Selección Chilena en la Copa América 2016 sigue dejando sabrosas anécdotas. Ahora, se reveló una inédita conversación de Lionel Messi con un reconocido DT argentino.

Se trata de Antonio Mohamed, ex futbolista trasandino que dio detalles de su encuentro con La Pulga solamente minutos después de que La Roja le ganara a La Albiceleste una nueva final.

En conversación con Olé, el apodado "Turco" contó que tuvo un breve diálogo con el delantero, quien esa noche falló su penal al lanzarlo por arriba del travesaño.

¿Qué dijo Antonio Mohamed?

El estratega comentó al citado medio que "bajé (a los vestuarios) porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando. Estuvimos 25 segundos abrazados".

"Yo lo escuchaba llorar y él me decía: 'No es para mí, no es para mí'. Ni me acuerdo qué le dije. Yo no tenía idea de que hace cinco segundos había renunciado a la selección", agregó.

Mohamed hizo alusión a la recordada declaración del entonces jugador del Barcelona, quien señaló que "la selección se terminó para mí" luego de caer frente a Chile.

El otrora jugador de Huracán recalcó que "Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: 'Todos te queremos'. Ese fue nuestro encuentro".