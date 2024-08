Alexis Sánchez emociona con sorprendente mensaje a Claudio Bravo por su retiro: “Fue un placer” - Chilevisión

Alexis Sánchez no quedó indiferente al retiro de Claudio Bravo, quien anunció a principios de esta semana el término de su exitosa carrera.

Maravilla publicó una serie de historias en su Instagram dedicadas al guardameta, con quien compartió por 18 años en la Selección Chilena.

¿Qué le dijo Alexis Sánchez a Claudio Bravo?

En un video dedicado al capitán de la Generación Dorada, Maravilla expresó: "Ya sabes que te escribí antes. No soy mucho de las redes sociales, soy más de mandar un mensaje personal".

"Me tomé el tiempo para mandar un mensaje por aquí, así también Chile entiende que se fue uno de los mejores arqueros del mundo para mí. Y el número uno de la historia de Chile", añadió.

Alexis comentó que "fue un placer compartir contigo en el camarín. Las charlas que teníamos siempre. Disfruta hoy a tu familia, con tus hijos, tu mujer y toda la gente que te rodea".

"Como dices tú: 'Hay que dejar un legado'. Espero que, como ya dejaste un legado en el fútbol, dejes un legado con los niños pequeños que se ven reflejados en ti. Y que la gente en Chile sepa que es un privilegio tener un arquero como tú en este país", agregó.