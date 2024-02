Alexis Sánchez tuvo una agridulce jornada este martes, día en el que el Inter de Milán derrotó 1-0 al Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League.

La victoria es fundamental para el cuadro italiano, pero el tocopillano otra vez sumó escasos minutos tras ingresar a los 88' por Lautaro Martínez.

Lamentablemente, esta situación se ha repetido a lo largo de la campaña del nerazzurri y es muy difícil que cambie de cara a la recta final de la temporada.

Hinchas chilenos le piden a Alexis que se vaya del Inter

Este miércoles, Alexis subió dos fotografías a su Instagram para recordar el triunfo de su equipo, aunque no colocó ninguna descripción y solamente etiquetó a la cuenta oficial del torneo.

De todas formas, el posteo fue aprovechado por los hinchas chilenos, quienes le pidieron al ídolo que se vaya del Inter lo antes posible.

De hecho, varios fanáticos aseguraron que le están "faltando el respeto" al goleador histórico de La Roja al hacerlo entrar solamente en la agonía de este y varios cotejos.

"No saben valorar la calidad", "No te merecen" o "esa no es tu familia", fueron algunos de los comentarios que le dejaron al delanterio nacional.