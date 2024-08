La honestidad de Francisca Crovetto tras oro en París 2024: “Me cuesta decir que soy campeona olímpica” - Chilevisión

Francisca Crovetto hizo historia el pasado domingo, día en que ganó el oro en tiro skeet femenino de los Juegos Olímpicos París 2024.

Tras subirse a lo más alto del podio y cantar el himno nacional, la chilena hizo una particular confesión a pocas horas de su enorme triunfo.

En diálogo con CHV Noticias, la atleta afirmó que "todavía no dimensiono lo que pasó. Todavía no me lo creo. Me cuesta decir que soy campeona olímpica".

"Es un sueño tener esta medalla, pero no solamente por el color, sino por todo el camino que lo he disfrutado un montón", agregó.

Crovetto reflexionó sobre su gran logro y apuntó a que "me encantó estar en estos Juegos Olímpicos enfrentando todos mis miedos, mis dudas, mis inseguridades. Me encanta sentir la presión, la adrenalida que conlleva tratar de rendir al máximo. De verdad que fue un tremendo desafío".

Sobre su futuro en el deporte, la tiradora de 34 años bromeó con que quiere estar "por lo menos hasta los Juegos Olímpicos de Santiago 2023. ¿Te cachaí?". En un tono más serio, recalcó que "en Los Ángeles 2028 voy a estar de todas maneras".

