Ciclista Catalina Soto en shock tras enterarse en vivo del oro de Fran Crovetto en París 2024 - Chilevisión

La ciclista chilena Catalina Soto vivió un impactante momento durante una entrevista por parte de CHV Deportes tras haber concretado los 158 kilómetros de la carrera Gran Fondo Femenino en el ciclismo en ruta de los Juegos Olímpicos 2024.

Es que mientras comentaba sus primeras impresiones de la competencia, el periodista Claudio Bustíos le reveló que Francisca Crovetto había obtenido una medalla de oro en el Tiro Skeet Femenino, ocasionando gran emoción por parte de la ciclista.

La reacción de Catalina Soto al enterarse del oro para Chile

"Estoy super contenta y orgullosa, es primera vez que Chile tiene un resultado, nunca nadie había terminado una carrera de ruta (...) queda en la historia para mí, para todas las mujeres chilenas que vienen en el futuro y es una marca de que si es posible", partió diciendo la deportista del Team Chile.

Sin embargo, fue mientras agradecía el apoyo de su familia y amigos que la fueron a acompañar hasta París 2024, cuando el periodista le reveló que Crovetto había ganado un oro.

"¡¿Es oro?! Na', ¿en serio? Felicidades, mira qué bonito, woah, no sabía", fue la primera reacción de la ciclista, quien apenas podía procesar la gran noticia.

Sobre la misma, comentó: "No lo puedo creer, felicidades, Fran. Qué orgullo, que bonito (...) imagínate yo, estoy super orgullosa de un 60, imagínate lo orgullosa que estoy de un oro".

A modo de reflexión sobre su desempeño y la histórica medalla que ganó Francisca, dijo: "Al final es marcar la historia, marcar un ejemplo de que todo es posible, si tú no lo ves y tú no tienes como proyección, es súper difícil imaginárselo (...) que orgullo, qué felicidad y qué honor conocerla, no tengo palabras".

Revisa aquí la entrevista completa a Catalina Soto: