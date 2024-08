“Experiencia única”: La emoción de Francisca Crovetto tras desfilar en el Parque de los Campeones - Chilevisión

Francisca Crovetto continúa disfrutando su histórico logro en los Juegos Olímpicos París 2024, donde consiguió el oro en el tiro skeet femenino.

La consagración le permitió ser invitada al desfile del Parque de los Campeones, evento en el que estuvo junto al otro medallista nacional: Yasmani Acosta.

Francisca Crovetto: "Lo decreté y ahora se logró"

Tras salir al escenario y sacarse decenas de fotos con el público, la atleta de 34 años no ocultó a CHV Deportes su emoción por participar en este icónico momento.

"Me habían dicho que había una energía y que era una experiencia única, pero la verdad es que hay que vivirla. No creía que iba a ser tan especial, de verdad que es increíble, hay demasiada vibra rica acá", señaló.

Crovetto valoró la presea dorada y aseguró: "Lo logré. Lo decreté y ahora se logró. Es increíble, todavía no me lo creo (...) Algunas personas me han tratado de transmitir lo que generó en nuestro país. Creo que me va a tomar un par de semanas darme cuenta".

Sobre lo que se viene en el corto plazo, la campeona olímpica afirmó que pretende "llegar a mi casa, lavar los sacos de ropa sucia que tengo porque lo dos meses fuera".

"Tengo ganas de sentir frío porque estoy un poco chata del calor. Quiero estar con mi familia y mis amigos", sentenció.

