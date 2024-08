Habla Yasmani Acosta el día después del histórico logro en París 2024: “Cumplí mi sueño” - Chilevisión

Yasmani Acosta hizo historia al obtener medalla de plata en la lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos París 2024, sumándose a la hazaña obtenida por Francisca Crovetto, con una presea de oro, en el tiro skeet.

El deportista nacido en Cuba, pero nacionalizado chileno, conversó con Chilevisión un día después de haber conseguir su logro deportivo más grande, asegurando que se trató de un sueño.

"Había veces que me quería rendir"

"Cumplí mi sueño de poder estar en una final olímpica, ese sueño que no pude alcanzar en Tokio 2020, y que a través de la perseverancia e insistir, uno lo logra, y obtuve esta medalla olímpica", dijo orgulloso.

Rememorando su paso por los anteriores Juegos Olímpicos en Japón, el deportista de alto rendimiento confesó haber quedado "con una espina" y un "dolor que me seguía día tras día".

"Había veces que me quería rendir, que no quería seguir y no quería más. Pero ese pensamiento de ese dolor, de esa espina, era lo que me motivaba a seguir adelante", continuó.

El próximo sueño que busca cumplir, según dijo, es "ojalá motivar a las personas, sobre todo a los niños, a que crezca la lucha (grecorromana) en Chile, ya que es un deporte no tan conocido".

Pero también buscará "seguir con los logros, seguir creciendo, poder optar a más medallas olímpicas y mundiales", cerró.