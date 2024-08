Fernanda Aguirre destacó su “revancha” tras debutar en París 2024: “Quería hacer de todo” - Chilevisión

Fernanda Aguirre fue una de las últimas representantes del Team Chile en estrenarse en los Juegos Olímpicos París 2024, compitiendo en el taekwondo.

La chilena cayó en su entreno en un apretado combate ante la turca Nafia Kus, primera preclasificada en la categoría 67 kilos femenino.

Pese a la derrota, la chilena destacó su "revancha" personal tras haberse perdido Tokio 2020 al contagiarse de COVID-19, reconociendo que estaba "muy nerviosa" antes de la pelea.

"Quería hacer de todo, pero mis piernas estaban pegadas al piso. Me logré mover y me solté un poco. SIempre la primera pelea es tensa, hay que centrarse y ahora me siento mejor", comentó a CHV Deportes.

Aguirre dijo tener "mucha pena porque quería dar lo máximo. Estaba con el freno de mano puesto, pero creo que es normal en una competencia tan gigante".

Pese a esto, afirmó que ha "disfrutado muchísimo" estar en esta instancia.

