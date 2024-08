“Un poco de privacidad”: Atleta relata problemas para cambiarse de ropa en la Villa Olímpica - Chilevisión

La Villa Olímpica se ha transformado en uno de los temas más comentados en estos Juegos Olímpicos París 2024. Ahora, una atleta acusó falta de privacidad en su habitación.

Se trata de Chari Hawkins, atleta que reveló que tiene un incómodo problema al realizar actividades tan cotidianas como cambiarse de ropa.

En un video subido a TikTok, la estadounidense mostró que hay escasa privacidad, por lo que decidió utilizar un particular método a modo de solución.

"La ventana muy bonita, vecinos de todo el mundo", dijo en primer momento, añadiendo en un tono muy serio que "no hay cortinas, ni un poco de privacidad".

A partir de esto, Hawkins decidió colocar una toalla para que tape la ventana de manera improvisada, lo que generó furor en redes sociales

“Esto se va a caer tarde o temprano, Así que si salgo de la ducha o me estoy cambiando, la pongo y me cambio tan rápido como puedo, porque si no, se cae muy fácil". @_charihawkins How to change in my room wothout curtains at the Olympic village. ♬ original sound - Chari

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos París 2024?

Los Juegos Olímpicos París 2024 los podrás ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas las plataformas.