"Ambiente inadecuado": Nadadora desmiente haber sido expulsada de Villa Olímpica en París 2024

La nadadora Luana Alonso ha sido una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos París 2024, eso sí, a diferencia de otros atletas, ella lo ha hecho fuera de las competencias.

En estos últimos días, y a través de un comunicado, supuestamente enviado desde el Comité Olímpico de Paraguay, se le solicitaba a la atleta que dejara las instalaciones de la Villa Olímpica.

En el correo, firmado supuestamente por Larissa Schaerer, jefa de misión del COP, se solicita "que se haga retiro" de la residencia de atletas por estar creando un "ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay".

Sin embargo, fue a través de redes sociales que la propia Alonso desmintió el mensaje y aseguró que se trata de "información falsa" que está circulando.

"Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado. No quiero dar ningún comunicado pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten", disparó.

Antes de competir, la influencer, participante de la prueba de 100 metros mariposa femeninos había dicho que sentía "miedo" de la cita olímpica, cosa que incluso la llevó a cerrar algunas de sus redes sociales.

Más adelante, una vez que ya había concluido su presencia en los Juegos, en donde quedó eliminada, la deportista de 20 años anunció su retiro de las piscinas.