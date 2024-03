Vinícus Junior, futbolista del Real Madrid, rompió en llanto este lunes al hablar de racismo en la previa del duelo que jugarán Brasil y España.

El futbolista de 23 años habló con conferencia de prensa sobre los constantes insultos por su color de piel que ha recibido estos últimos meses, especialmente cuando juega de visitante con los Merengues.

¿Qué dijo Vinícius Junior?

Al respecto, el delantero reconoció que "es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo".

"Me entristece mucho. A mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. Es algo que noto y lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie", agregó.

Vini, como es apodado por sus cercanos, admitió sentirse "apoyado por los compañeros y por los futbolistas. Espero y deseo que el racismo vaya a menos. Solo queda trabajar y seguir en el camino ya iniciado".

"Tengo que mejorar dentro del campo. Aún tengo 23 años y es un progreso natural. Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Yo quiero jugar para hacer grandes cosas", añadió el extremo antes de quebrarse por la emoción.

De todas formas, el carioca descartó que tenga en mente dejar el Real Madrid. "Si salgo le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara", dijo. View this post on Instagram A post shared by Chilevisión Deportes (@chvdeportes)

¿Cuándo juegan España y Brasil?

El amistoso internacional entre España y Brasil está programado para este martes 26 de marzo a las 17:30 horas de nuestro país.

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.