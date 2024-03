El entrenador chileno de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, vivió un tenso momento en una entrevista con un medio peruano.

En la previa del amistoso de La Bicolor ante los centroamericanos, el Fantasma conversó con Exitosa Deportes, donde tuvo una acalorada discusión con el periodista Gonzalo Núñez.

En un contacto telefónico, el panelista no ocultó su frustración por jugar un partido ante un equipo que consideraba de menor nivel, teniendo en cuenta que en un primer momento se especuló con un choque frente a Italia.

Esta situación molestó al DT nacional, quien le respondió: "Tú no estás metido con short, a lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle que no a una selección".

"Primero, hay que tener respeto para el fútbol en general, el fútbol ha cambiado mucho”, agregó el ex estratega de Universidad Católica y la U.

La furia del Fantasma Figueroa con periodista peruano

La situación creció como una olla a presión luego de que Núñez contestara: "A mí no me gusta engañar. Yo prefiero las cosas reales",

"Con buenos rivales que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal y estoy bien. Yo práctico deportes, incluido el fútbol, y me gusta jugar con tipos difíciles que me ganan. No con esos facilitos", insistió.

Ante esto, Figueroa apuntó que "es fácil agarrar un micrófono y hablar. Si estás mirando en menos a la selección de Nicaragua, es porque no conoces, es porque no me conoces a mí como técnico y no conoces el proceso que llevamos".

"Si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que estás equivocado ¿Por qué? Porque no conoces”, comentó.

Tras una interrupción del panelista, el Fantasma recriminó en vivo: "Qué desagradable hue... ¿No me puede llamar otra persona?"

"No, no lo puede llamar otra persona, hasta acá no más quedamos. Listo. Hue... de mier...", sentenció Núñez luego de que el estratega finalizara la llamada.