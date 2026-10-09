Quién es Renato Morales, el joven chileno que fue anunciado por la academia del Sevilla

Formado en Cobresal, el volante firmó su contrato con el club español tras superar una prueba. “Este es solo el comienzo”, expresó en redes sociales.

Renato Morales cumplió uno de sus objetivos. El futbolista chileno firmó este jueves su contrato con la academia del Sevilla.

A través de sus redes sociales, el elenco español le dio la bienvenida al jugador que pasó varios meses a prueba y ahora se quedará en Europa.

“Muy feliz de firmar en este gran club. Muchas gracias a todos, en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Este es solo el comienzo, vamos por mucho más”, escribió el volante en sus redes sociales.





Renato Morales, quien es el chileno que pasó de Cobresal al Sevilla

Morales tiene 18 años y se formó en las inferiores de Cobresal, llegando el 2025 al Sevilla para su primera prueba.

En ese periodo tuvo la oportunidad de conocer a Alexis Sánchez, quien lo acompañó en el periodo de adaptación y se mostró a disposición en caso de necesitar algo.

Mediante un comunicado, Sevilla aclaró que el joven se integrará al Juvenil D que es comandado por el entrenador Rafa Ortega.

Dentro de sus cualidades, el conjunto andaluz lo descibió como un jugador que destaca por “su visión de juego, una característica que le permite interpretar diferentes situaciones en el terreno de juego y encontrar soluciones para sus compañeros”.

“A esto se suma su habilidad para realizar pases entre líneas y su destreza en el uno contra uno , recursos que buscará seguir desarrollando durante su etapa en Sevilla”, agregaron.

En caso de tener buenos rendimientos, el mediocampista podría ir ascendiendo de categoría en la institución.