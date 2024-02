Pablo Galdames llegó a Brasil para sumarse al Vasco da Gama, equipo en el que será compañero de Gary Medel.

El chileno dejó atrás su paso por el fútbol italiano y en las últimas horas aterrizó en Río de Janeiro, aunque no lo hizo solo.

Esto porque al volante lo acompañaba nada menos que Mocca, perrita que se ha transformado en su fiel compañera y que ahora tendrá nueva casa.

"Tiene cuatro años y medio, ha estado siempre conmigo y es practicamente mi hija", dijo a los medios que lo esperaban.

De hecho, la mascota del ex seleccionado chileno tiene una cuenta de Instagram llamada "Mocca la loca", la que suma más de 600 seguidores. Novo reforço do Vasco, volante Pablo Galdames desembarca no Rio de Janeiro acompanhado da cadelinha Moca.



🗞 | 🎥 @lancenet @JoelSilva90 pic.twitter.com/M9krgL7o41 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 2, 2024

Pablo Galdames habló de su amistad con Gary Medel

En materia futbolística, Galdames reconoció que conversó con Gary Medel antes fichar por el Vasco da Gama, señalando que "tenemos una linda amistad.".

"Nos conocemos hace muchos años y desde el momento que le comenté del interés me dijo que viniera acá, que Vasco es una institución muy grande y con mucha historia. Son cosas que me motivaron", agregó.