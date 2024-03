La creación de contenido propio se ha convertido en un negocio muy rentable para algunas personas, tanto así que algunos deportistas han decidido irse a ese rubro.

Es el caso de Miguel Guerrero, ex arquero español que decidió dejar el futbol profesional para dedicarse 100% a su cuenta de OnlyFans.

Si bien empezó como un desconocido, su popularidad en la plataforma para adultos creció tanto como sus ganacias.

La increíble cifra que Miguel Guerrero gana con OnlyFans

A sus 30 años, el otrora guardameta reveló en diálogo con La Sexta que todo comenzó tras participar en el popular reality "La Isla de las tentaciones" .

Luego de salir del programa, sus seguidores aumentaron en redes sociales, donde sube fotos y videos entrenando casi todos los días.

En el citado medio, Guerrero confesó que ganó casi 80.000 euros en sus primeros seis meses en OnlyFans, equivalentes a más de 91 millones de pesos.

"No hay un mes que baje de las cinco cifras", comentó el ex jugador, recalcando que su tipo de contenido "cada vez más aumentando un poquito más y un poquito más. Vas generando ese morbo en la gente".

Además, el actual influencer confesó que solamente una vez aceptó 500 euros por ir a tomarse un café con un hombre, quien solamente quería conocerlo y nunca le hizo ningún tipo de ofrecimiento.

A lo largo de su carrera, el portero pasó por las inferiores del Sevilla, defendiendo en Primera División al Xérez, San Fernando y Vélez CF, entre otros.