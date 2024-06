Quién es Karim Adeyemi, el delantero del Dortmund que falló una ocasión clara ante el Real Madrid - Chilevisión

Karim Adeyemi fue uno de los grandes protagonistas de los primeros minutos de la final de la Champions League. que ganó el Real Madrid.

El delantero del Borussia Dortmund pudo abrir la cuenta a los 20 minutos ante los Merengues, luego de quedar mano a mano ante Courtois.

Si bien pudo sacarse al arquero, el extremo se abrió demasiado y su remate fue salvado casi en la línea, jugada que pudo haber cambiado la historia.

Posteriormente, intentó finiquitar a los 27' un veloz contragolpe con un potente zurdazo que fue atajado por el guardameta.

Quién es Karim Adeyemi, el veloz delantero del Borussia Dortmund

Karim David Adeyemi nació en Múnich, Alemania, en enero del 2002. Sus primeros pasos los dio en Austria tras integrar las inferiores del Red Bull Salzburgo.

Posteriormente, pasó por el Liefering del mismo país y en 2022 fue anunciado como refuerzo del Dortmund.

Su principal cualidad es la velocidad, tanto así que ha llegado a ser denominado como el "Usain Bolt" del fútbol germano