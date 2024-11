Jorge Sampaoli hace cruda reflexión personal luego de ser presentado en el Rennes: “Mi nivel...” - Chilevisión

Jorge Sampaoli inició oficialmente su ciclo en el Stade Rennes, club que lo fichó como entrenador con el objetivo de enmendar un complejo inicio de temporada.

El elenco francés marcha en el puesto 13° de la Ligue 1 con solamente 11 puntos en las primeras 11 jornadas, por lo que decidió hacer un cambio radical en la conducción del equipo.

En su primera conferencia de prensa como DT de Los Rojinegros, el ex adiestrador de la Selección Chilena sorprendió al referirse a los motivos por los que ha durado muy poco en sus últimos equipos.

Al respecto, el casildense afirmó que "mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado".

"Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizás inalcanzables. Es algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes", agregó.

Adicionalmente, el estratega argentino aseguró que su temperamento al momento de dirigir es "mi forma de expresarme para no perder, porque odio la derrota", aprovechando de realizar un análisis sobre la calidad de los futbolistas.

"Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (2022). Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato sigue mejorando. Además, los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima".

¿Cuándo debuta Jorge Sampaoli con el Rennes?

El estreno de Jorge Sampaoli con el Rennes será el próximo domingo 24 de noviembre, día en que su escuadra visitará al Lille a partir de las 11:00 horas por una nueva fecha del torneo local.