Se negó a jugar por La Roja, quiso brillar en Europa y ahora anunció su retiro: “Es el momento” - Chilevisión

El 2025 arrancó con una potente noticia para Francisco Rodríguez, futbolista que es recordado por rechazar en dos ocasiones el ser nominado a la Selección Chilena.

Nacido en Suiza y de madre chilena, el apodado "Cico" fue uno de los jugadores que Jorge Sampaoli intentó convencer para defender a La Roja en 2014 y 2015, pero desistió de las convocatorias.

Ahora, el joven anunció su retiro oficial del profesionalismo con solamente 29 años, despidiéndose con un sentido mensaje que emocionó a sus seguidores.

En una carta dedicada al fútbol, el ahora ex volante señaló: "¿Qué no me has dado y qué no me has exigido? He vivido muchos momentos hermosos gracias a ti".

"Me enseñaste una disciplina que ningún otro trabajo en el mundo podría haberme enseñado. Me mostraste lo que significa tener perseverancia, porque sin eso probablemente nunca habría llegado a la Bundesliga", agregó.

Junto a un video en el que recopiló sus mejores momentos, Cico añadió: "Nadie me dijo que sería tan difícil despedirme de ti. Pero ahora es el momento para mí. Al menos, por ahora, del fútbol profesional".

Del fútbol suizo a la Bundesliga, la carrera de Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez nació en Suiza en septiembre de 1995, es hijo de padre español y madre chilena y hermano de Ricardo Rodríguez, actual jugador del Real Betis de España.

Tras debutar como profesional en el Zürich, en 2015 dio el gran salto al fichar por el Wolfsburgo de la Bundesliga de Alemania, pasando posteriormente por el Arminia Bielefeld, Lucerna de Suiza, Lugano y FC Schaffhausen, donde no pudo jugar la temporada anterior a causa de lesiones graves.

Además, estuvo por la Selección Sub 19 y Sub 21 de Suiza, disputando en esta última categoría el Europeo del 2017.