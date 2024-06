Quieren ser la revelación: Las 5 grandes promesas a seguir en la Eurocopa 2024 - Chilevisión

La Eurocopa 2024 comienza este viernes con un apasionante partido entre Alemania y Escocia, quienes darán el vamos al torneo de selecciones más importante del viejo continente.

Los equipos ya están en territorio germano, sede del certamen, para intentar alcanzar la gloria y quedarse con el trofeo.

La competencia contará con varios futbolistas jóvenes que quieren darse a conocer a los ojos del mundo. A continuación, te dejamos una lista de cinco joyas para ponerle atención.

Lamine Yamal - España

Extremo zurdo que con solamente 16 años se transformó en titular indiscutido en el Barcelona, lo que hace rememorar los comienzos de Lionel Messi.

De hecho, se convirtió en el jugador más joven en debutar y hacer un gol con la Selección Española, donde es uno de los líderes de la nueva camada.

Arda Güler - Turquía

Talentoso volante que con solamente 18 años fue fichado por el Real Madrid. Si bien le costó sumar minutos, cada aparición en la cancha deslumbraba con su impresionante calidad.

Es uno de los llamados a liderar la nueva camada de Turquía, generando muchísima ilusión en los hinchas que sueñan con que los lleve a instancias finales de la Eurocopa.

Joao Neves - Portugal

Neves es la última gran aparición del Benfica y de la Selección Portuguesa. SI bien debutó en el 2023, esta temporada se destapó y fue pieza clave en el Benfica, disputando 33 partidos en la liga local.

Con solamente 19 años, se especula con que el Manchester City pagaría más de 90 millones de euros por su pase, aunque el luso no se apura y apunta todos sus focos en el conjunto comandado por Cristiano Ronaldo.

Kobbie Mainoo - Inglaterra

Con 19 años, Mainoo es el hombe que salvó en algo la temporada del Manchester United, quienes apuestan a que sea el futuro del club.

Un volante defensivo de gran recorrido y que también llega al gol, siendo recordado por el impresionante golazo que le marcó al Liverpool por la Premier League a principios de abril.

Benjamin Sesko - Eslovaquia

Probablemente el nombre más destacado de esta lista, pero uno de los que más puede brillar en su selección.

Es delantero, tiene 21 años y viene de marcar 14 goles en la Bundesliga con el Leipzig, convirtiéndose en un deseo de varios equipos de la Premier League.

Además de su potencia física, es bastante hábil con la pelota y se destaca mucho la inteligencia con la que se ubica en el área.