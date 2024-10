El mejor amigo: Jugador del Espanyol sorprendió al dar una conferencia junto a su perrito - Chilevisión

Un momento bastante curioso se vivió este miércoles en la conferencia de prensa organizada por el Espanyol, cuadro que milita en la primera división de España.

El futbolista que estaba asignado para hablar con la prensa, Pol Lozano, sorprendió al aparecer en la sala nada menos que con un perrito.

El volante irrumpió con Mango, su propia mascota a la que acomodó junto al micrófono y que vestía con un pañuelo con la insignia del club.

La campaña lanzada por el Espanyol

La situación se dio en medio de una campaña lanzada por el Espnayol denominada "Los Pericos no abandonan", donde buscan concientizar sobre la adopción de perros.

De hecho, el club confirmó que cada jugador saldrá a la cancha en el próximo partido ante el Mallorca con canes que buscan un hogar, iniciativa que busca generar un gran impacto mediático.

En el caso de Mango, Lozano contó que lo tiene hace casi cinco meses tras encontrarlo abandonado cerca de cestos de basura.

"Mi mejor amigo se quedó con un hermano suyo que es igual que él, pero marrón. Yo me he quedado este. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida", contó el joven de 24 años.