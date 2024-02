Al Nassr vs Inter Miami: Dónde ver EN VIVO el partido de Lionel Messi - Chilevisión

El Inter Miami de Lionel Messi continúa su gira por Asia este jueves, día en que se enfrentará nada menos que al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en un amistoso.

Lamentablemente, el portugués se perderá el encuentro a causa de una lesión, por lo que no habrá "The Last Dance" entre dos de las máximas estrellas del fútbol.

Pese a esto, las Garzas se tomarán muy en serio el cotejo, teniendo en cuenta que ya cayeron a inicios de semana ante el Al Hilal, otro de los equipos poderosos de Arabia Saudita.

El objetivo de los estadounidenses es seguir afinando detalles para los grandes desafíos que tendrán este año, entre los que están la MLS y la Concachampions.

Si bien CR7 no estará presente en el duelo, habrá otras grandes estrellas como el propio Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Alex Telles, Marcelo Brozovic y el brasileño Anderson Talisca.

Al Nassr vs Inter Miami: Dónde ver el partido

El compromiso entre el Al Nassr y el Inter Miami será transmitido en vivo por Apple TV+, plataforma de streaming que en Chile tiene un costo de $3.500 mensuales.

A qué hora comienza el partido entre el Al Nassr y el Inter Miami de Messi

El partid, que se desarrollará en el Kingdom Arena Stadium de Riyadh, capital de Arabia Saudita, comenzará a las 15:00 horas de nuestro país.