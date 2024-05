Jordhy Thompson responde con todo a usuario que lo criticó por redes: “Si supiera, compañero” - Chilevisión

Jordhy Thompson disfruta de su buen presente en Rusia. Con dos goles en 11 partidos jugados, el extremo sigue enfocado en ayudar al FC Orenburg a escapar del descenso.

En ese marco, el ex Colo Colo sube constantemente fotos a sus redes sociales y de vez en cuando interactúa con sus seguidores a través de transmisiones en vivo.

Fue en una de sus últimos lives que el oriundo de Antofagasta le respondió a un usuario que hizo un llamativo comentario en Instagram.

¿Qué dijo Jordhy Thompson?

En primera instancia, el seguidor hizo alusión a los objetos que Thompson estaba utilizando. "Mucho blin blin y poco fútbol", señaló.

El futbolista leyó en voz alta esto y no tardó en responder: "Si supiera, compañero. No por tener una cadena significa que no haya entrenado o jugado ni una hu...".

"Son terrible 'longi' los que comentan eso", sentenció con algo de molestia el joven de 19 años, quien fue acusado el 2023 de cometer violencia intrafamiliar contra su ex pareja.

¿Cuándo vuelve a jugar Jordhy Thompson?

El próximo partido del FC Orenburg de Jordhy Thompson será el domingo 12 de mayo, día en que se medirán al Lokomotiv Moscú por una nueva fecha de la Premier League de Rusia.

El cotejo comenzará a las 7:00 horas de nuestro país.