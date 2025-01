“Bienvenido”: Así quedó el Instagram de Sebastián Vegas ante salida de Falcón de Colo Colo - Chilevisión

Confirmados Claudio Aquino y Salomón Rodríguez, Colo Colo afina los detalles para cerrar a su tercer refuerzo: Sebastián Vegas.

El defensa tiene prácticamente todo listo para dejar el Monterrey y arribar al Cacique, movida que coincide con la salida de Maximiliano Falcón al Inter Miami.

El Peluca partirá del club en medio de un conflicto por no presentarse a la pretemporada, situación que generó la molestia de varios hinchas del conjunto albo.

Hinchas de Colo Colo fueron en masa al Instagram de Sebastián Vegas

Luego de que este martes se aprobara el fichaje de Vegas, los hinchas del Popular fueron en masa al Instagram del zaguero nacional.

Los fanáticos le dieron la bienvenida al formado en Audax Italiano, quien regresaría al país tras un extenso ciclo en el fútbol mexicano que incluyó pasos por tres equipos.

Precisamente, algunos aficionados valoraron su intención de llegar al cuadro de Macul y aprovecharon de lanzar algún dardo a Falcón en los comentarios.

De todas formas, en Colo Colo aclararon que el ex seleccionado nacional no es un reemplazante para el uruguayo, por lo que no se descarta la llegada de otro defensa.

Mira los comentarios acá