Maximiliano Falcón pide perdón y da vuelta la página tras salir de Colo Colo: “Es un sueño” - Chilevisión

La teleserie más polémica del mercado de pases llegó a su fin. Maximiliano Falcón terminó su vínculo y no jugará más en Colo Colo.

El Peluca será transferido al Inter Miami en medio de críticas de hinchas, quienes lo cuestionaron por no presentarse a la pretemporada con el plantel.

A pesar de tener contrato vigente, el defensa no estuvo en los trabajos que el Cacique realizó en La Serena y en Uruguay, desatando una gran controversia.

Maximiliano Falcón pide perdón tras salir de Colo Colo

Luego de que se revelara de ambas partes que no continuará en el Popular, Falcón rompió el silencio y afirmó que esto "es un sueño", aunque recalcó que "me hubiese gustado que fuese de otra manera".

"La decisión que tomé de no presentarme a la pretemporada fue equivocada, pido disculpas por eso. En ese momento que no me presento, pensé que podía meter algo más de presión", agregó en diálogo con TNT Sports.

El charrúa aprovechó de pedir disculpas y reconoció que tiene "pena. Me hubiese gustado irme de otra manera. Me duele. No quería que pase eso, porque me considero un hincha más del club".

"Quiero que la gente me entienda, que es un sueño para mi y la decisión que tomé fue incorrecta. Le pido disculpas a la gente", recalcó.

Por último, el zaguero de 27 años recalcó: "Siempre estaré agradecido del club, no es un adiós definitivo. Quizás no vuelva al club en el futuro, pero me voy como hincha y siempre le desearé lo mejor al club".