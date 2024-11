Pablo Milad replica acusaciones de “robo” de la U y de Marcelo Díaz: “No hay ningún regalón” - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, abordó las duras acusaciones de Universidad de Chile y de su capitán, Marcelo Díaz, quienes tildaron de "robo" el título de Colo Colo por el torneo nacional.

El volante expresó su molestia tras el empate 1-1 ante Everton el domingo pasado, cuestionando duramente la decisión de anular vía VAR un gol de Leandro Fernández que forzaba una final de Los Azules con el cuadro albo.

Posteriormente, el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, acusó que el Cacique directamente "robó un campeonato", confirmando que la institución acudirá al TAS en la denuncia por desacato contra Jorge Almirón.

¿Qué dijo Pablo Milad?

Consultado por esta situación, Milad señaló ante la prensa que realizar este tipo de afirmaciones "nunca es gratis. Ya lo hemos visto históricamente en el fútbol, es atentar contra el fair play. No podemos dudar que los árbitros a veces cometen errores porque son seres humanos, también el VAR, pero el porcentaje de error ha disminuido bastante".

"Pueden haber errores, hay siempre, en Europa y en todo el mundo. No es algo canalizado hacia una institución, eso quiero dejarlo claro. Hemos sido, como directorio, objetivo y súper transparente en todos los ámbitos. En lo económico, que antes se maquillaban los balances, y la aplicación de las normas", agregó.

El máximo dirigente de fútbol chileno recalcó que "aquí se ha aplicado las normas a todos por igual" e insistió en que "no hay ningún regalón. Votaron o no por este directorio, el trato ha sido equitativo para todos. No hay tendencia hacia uno u otro".

Respecto a que el directorio tiene en mente mandar al Tribunal de Disciplina a Marcelo Díaz, Milad señaló: "Se están evaluando esas cosas, creo que la frustración de perder el campeonato o no poder conseguir un triunfo para forzar un partido definitorio. Hay frustración y se entiende como deportista".

"Uno en el momento puede decir cosas, pero después recapacita porque aquí no hay ninguna intención de robo a nada ni a nadie. Eso se tiene que evaluar y él también tiene que evaluar si pide disculpas o está con la disposición de dejar en todo en tablas", añadió.

El presidente del organismo con sede en Quilín aseguró que "en el fútbol siempre hay errores de los árbitros, no hay ningún partido que no tenga ningún error o que sea certero, o que favorezca en algún momento. Siempre pasa eso en los partidos".