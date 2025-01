La U mira de reojo: Dirigente lanza fuerte advertencia a Octavio Rivero y arma gran polémica - Chilevisión

Un centrodelantero es el puesto que más intranquiliza a Universidad de Chile con miras a la temporada 2025, donde el apuntado es Octavio Rivero.

El uruguayo sonó con fuerza en Los Azules hace algunas semanas, pero el elevado monto que solicitaba el Barcelona de Ecuador, dueño de su pase, enfrió las negociaciones.

Sin embargo, la esperanza se reflotó debido a que medios locales aseguraron que el jugador no se presentó a la pretemporada con sus compañeros, desatando la molestia de la dirigencia.

La fuerte advertencia del presidente del Barcelona a Octavio Rivero

La semana pasada, Rivero afirmó a la prensa que "nos preocupamos un poco de lo extrafutbolístico, no sólo de lo futbolístico, y creo que eso también influye adentro de la cancha", críticas que generaron mucho ruido.

En ese escenario, el que se expresó fue Antonio Álvarez, presidente del Barcelona que lanzó una fuerte advertencia al charrúa de 32 años.

"Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera", comentó en su cuenta de X (ex Twitter).

Lo particular es que el ex ariete de Colo Colo y Unión Española llegó hace solamente seis meses al cuadro de Guayaquil, donde se transformó en pieza importante para el entrenador Segundo Castillo.

Mira el comentario acá