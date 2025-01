Octavio Rivero le da portazo a la U y confirma que seguirá en Barcelona de Ecuador: “Tengo contrato” - Chilevisión

El delantero uruguayo de Barcelona de Guayaquil, Octavio Rivero, rompió el silencio y se refirió al interés de la Universidad de Chile por contratarlo.

El charrúa fue uno de los apuntados por la dirigencia para reforzar a Los Azules, quienes tendrán una desafiante 2025 con el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pese a este deseo, todo apunta a que el artillero no regresará al país debido a la alta cotización que le colocó El Ídolo, cuadro al que llegó recién a mediados del 2024.

¿Qué dijo Octavio Rivero sobre su llegada a la U?

En su regreso a Ecuador, Rivero habló con la prensa local y dio una contundente respuesta sobre el interés de parte de la U.

"Yo no sé nada. no tengo mucha idea. Tengo contrato por un año y medio en Barcelona, así que si no pasa nada raro, seguiré acá", manifestó.

El ariete de 32 años recalcó que Barcelona "es un club muy lindo, es muy importante por la gente que mueve, por lo grande que es, es el más grande del país".

Adicionalmente, el ex Colo Colo y Unión Española señaló que le habían "comentado del interés" y destacó que el Romántico Viajero "es un club muy importante, obviamente, como lo es Barcelona y que era muy lindo que se fijen en uno".