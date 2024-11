Nicolás Castillo lanza fuerte respuesta ante posible salida de la UC: “A veces te pagan así” - Chilevisión

El futuro de Nicolás Castillo estaría muy lejos de Universidad Católica, club al que regresó este 2024 soñando con repetir los años de gloria.

Sin embargo, el oriundo de Renca no pudo aportar en lo que esperaba y sumó muy pocos minutos con Los Cruzados en esta campaña, por lo que su renovación para la próxima temporada está en el aire.

De hecho, delantero de 31 años ha disputado solamente 12 partidos, de los cuales cuatro fueron este semestre, en los que marcó dos goles.

El fuerte desahogo de Nicolás Castillo

En su cuenta de Instagram, Castillo compartió una carta escrita por un hincha, quien le entregó sus mejores deseos en caso de finalizar su ciclo en la UC.

Adicionalmente, el artillero lanzó una fuerte respuesta en una cuenta partidaria de fanáticos de La Franja, la que rápidamente se viralizó.

"Gracias por esa carta. Nadie me regaló nada y a veces te pagan así cuando lo das todo", escribió, generando cientos de reacciones.

Anteriormente, el ex seleccionado nacional había publicado dos enigmáticos mensajes en redes sociales, uno de ellos apuntando a "The Last Dance".

