Marcelo Díaz vivirá una jornada muy especial el domingo, día en que Universidad de Chile visitará a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

El volante tomó con calma ser el único integrante del plantel que le ha ganado a los albos vistiendo la camiseta azul, aunque aclaró que el plantel irá a buscar los tres puntos.

En conferencia de prensa, Carepato señaló que "me ha tocado ganar y me ha tocado perder también, es parte del fútbol. Esta vez estamos en otro año, en otro equipo, con nuevos compañeros y nuevos entrenadores".

En esa línea, el ídolo del Romántico Viajero recalcó que "vamos a ir al Estadio Monumental a ganar, vamos a ir a plantarnos porque tenemos una sola misión que la hemos venido preparando desde que arrancó la semana. Tenemos en mente hacer un buen cometido".

"Va a ser hermoso. Va a ser muy lindo y espero que resulte todo a nuestro favor. Las ganas están siempre de jugar, la motivación es especial siempre", agregó.

Marcelo Díaz insiste: "No soy un superhéroe"

Consultado por la manera en la que administra la presión, Díaz comentó: "Sigo insistiendo que no soy un superhéroe. No me creo ni más ni menos de lo que soy. Cada jugador es responsable de su rendimiento".

"Podemos planificar, hablar y hacer absolutamente todo en la semana, pero si no lo llevamos a cabo el domingo creo que no sirve de nada", añadió.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El compromiso entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo en el Estadio Monumental.

La acción arrancará a las 18:00 horas y se esperan más de 30 mil personas en el recinto de Macul.