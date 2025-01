Portazo: Leandro Díaz desecha a la U y confirma que quiere seguir en Lanús - Chilevisión

La búsqueda de un centrodelantero sigue generando incomodidad en Universidad de Chile, luego de que se cayera el fichaje de Leandro Díaz.

El atacante tenía todo listo para fichar por Los Azules. De hecho, se esperaba que este lunes arribara al país y se realizara los exámenes médicos correspondientes, pero no llegó al aeropuerto.

En un inesperado giro, el trasandino decidió ir al entrenamiento de Lanús, club que buscaba su salida tras protagonizar una escandalosa pelea en un amistoso contra Tigre.

Leandro Díaz confirma que no llegará a la U

Tras desestimar la oferta, el propio Díaz rompió el silencio y confirmó que pretende respetar su contrato con el Granate, el que finaliza en diciembre de este 2025.

En conversación DSports Radio, el Loco comentó "hubo alguna conversación con la U. de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera. Lanús se merece más de mí".

"El entrenador (Mauricio Pellegrino) decidirá si juego, pero yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado y me voy a quedar. Cuando me vuelvan a necesitar voy a estar a muerte con el club", agregó. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El ariete de 32 años reconoció que le pidió disculpas a sus compañeros por lo ocurrido en el mencionado amistoso, donde le hundió los dientes de un golpe al jugador Alan Barrionuevo.

"Es la primera vez que paso una situación tan fea. Mis compañeros me dijeron que estaba equivocado, no sé por qué reaccioné así, jamás le pegué a una persona. No soy de esos que buscan el problema por más que me digan loco", añadió.

Con este portazo, el Romántico Viajero deberá buscar por otro lado a su nuevo refuerzo, siendo Octavio Rivero el principal apuntado por Azul Azul.