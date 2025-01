La U sufrió con la tempranera expulsión de Leandro Fernández y cayó ante River en Concepción - Chilevisión

Universidad de Chile y River Plate se enfrentaron en el Estadio Ester Roa de Concepción en el Desafío Trasandino, que significó el último amistoso de los azules antes de enfrentar a Colo Colo el próximo sábado 25 por la Supercopa.

Los Millonarios dirigidos por Marcelo Gallardo presentaron lo mejor que tenían y casi todas sus figuras dijeron presente en el recinto de Collao. De hecho, Manuel Lanzini abrió temprano el marcador (9') tras aprovechar errores defensivos de la U.

Sin embargo, a medida que fue avanzando el compromiso los azules emparejaron el encuentro. Así fue como a los 18' llegó el empate a través de Israel Poblete, quien batió a Jeremías Ledesma, reemplazante de Franco Armani.

La asistencia a Poblete fue obra de Leandro Fernández, quien recibió el balón en posición de adelento. No obstante, esto no fue percatado por el árbitro Manuel Vergara y el juez asistente y como no había VAR, el tanto fue convalidado.

Fernández sería protagonista, ya que vería la tarjeta roja antes de finalizar el primer tiempo. El atacante argentino tenía amarilla y tras una infracción de Enzo Pérez se molestó y empujó al jugador de River, todo muy cerca de Vergara, quien le mostró la segunda amarilla y lo expulsó.

Esto golpeó a los universitarios, que debieron rearmar sus líneas y tratar de aguantar el resultado en el complemento, donde en los argentinos ingresaron los nacionales Paulo Díaz y Gonzalo Tapia.

El ex atacante de la UC debutó en la Banda Sangre y se mostró muy activo con un par de remates en el arco defendido por Gabriel Castellón. El extremo ratificó su buen debut con una gran asistencia al colombiano Miguel Borja a los 82', quien con un potente remate batió al ex arquero de Huachipato para decretar el 2-1 final.

La U se enfoca en la Supercopa

Este fue el último amistoso de la Universidad de Chile, donde antes había enfrentado a Coquimbo Unido y Godoy Cruz, también de Argentina.

Ahora, el equipo liderado por Gustavo Álvarez enfrentará el primer desafío oficial, el cual será la Supercopa ante Colo Colo, programada para el próximo sábado 25, a las 12:00 horas, en el Estadio La Portada de La Serena.