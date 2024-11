Juan Tagle alza la voz ante críticas de Nicolás Castillo y aclara su salida de la UC: “Jamás...” - Chilevisión

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a las fuertes críticas de Nicolás Castillo, quien dejó oficialmente de ser futbolista de Universidad Católica.

El delantero acusó la semana pasada a la dirigencia de "sacarle en cara" el costo de una operación a mitad de año, luego de que se le informara que su contrato no iba a ser renovado de cara al 2025.

Al respecto, el directivo señaló en ADN Radio que "me dio mucha pena leer esas declaraciones. Yo me quiero quedar con ese Nico Castillo que nos emocionó a todos los cruzados, que fue bigoleador, que salió al extranjero y le generó recursos importantes al club, eso siempre se lo hemos reconocido".

Sobre sus pocos minutos el segundo semestre, el dirigente señaló que "los jugadores juegan lo que el cuerpo técnico decide que jueguen. Y considerando las condiciones médicas y deportivas que él tiene, le dimos todo el apoyo en este periodo".

“La decisión de no ofrecerle una renovación fue exclusivamente deportiva, a él no le gustó esto y eso lo entiendo. A nivel de dirigencia también vivimos situaciones difíciles con él durante el año, algunas se saben y otras no, pero eso nunca tuvo un impacto en lo deportivo", agregó.

Juan Tagle califica de "injusta" frase de Nicolás Castillo

Consultado sobre la situación mencionada por el ariete de 31 años y el valor de una cirugía en Europa, Tagle fue enfático: "No puede ser más injusta esa frase, yo jamás le saqué en cara una operación".

Adicionalmente, el directivo dio detalles del diálogo que se dio tras el partido de la UC ante Universidad de Chile en mayo pasado, el que terminó con Castillo haciendo gestos obscenos a hinchas azules.

"Después del clásico tuvimos una conversación larga y le hicimos saber que como institución nos preocupaba lo que él proyectaba como imagen. Él se quejó de que no lo apoyamos en ese tema y lo único que le dije fue: 'Nico, nosotros te hemos apoyado siempre'", mencionó.