“Me faltaron el respeto”: Nicolás Castillo no se guarda nada y aborda su salida de la UC - Chilevisión

A pocos días de que se confirmara su salida de Universidad Católica, Nicolás Castillo alzó la voz y dio detalles sobre momentos claves que, a su juicio, generaron su partida.

En entrevista con el periodista Bruno Sampieri, el delantero reveló que todo cambió tras el clásico de mediados de mayo ante Universidad de Chile, donde hizo polémicos gestos obscenos a parte de la hinchada azul.

El oriundo de Renca reconoció que en esta situación "me pude haber excedido y pasó. Fueron muchas emociones en el momento, de todo lo que venía pasando. Lo que me venían escribiendo y diciendo de hace mucho tiempo, un cúmulo de cosas".

"Después de todo eso llegué a San Carlos y hablé con los dirigentes porque tenía una reunión pendiente con (José María) Buljubasich y (Juan) Tagle. Siento que, desde esa reunión, la relación y el trato fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico", agregó.

El ariete de 31 años afirmó que "no sé si el técnico (Tiago Nunes) se vaya a prestar para que la digan de la dirigencia que no me ponga, no creo. Lo que sí me me dio a entender, es que desde esa reunión jugué mucho menos. Entonces algo pasó".

Nicolás Castillo y su visión de la dirigencia: "Hubo cosas que no me gustaron"

Castilló comentó que con la directiva de Cruzados "nunca llegamos a un acuerdo porque ellos pensaban de una forma muy diferente a la mía. Yo soy muy hincha de Católica y a mí me molestó que el club hiciera un comunicado pidiéndole disculpas al equipo rival por mi gesto".

"Yo les decía: ¿Por qué tenemos que pedir disculpas? Está bien, yo hice el gesto, pero como club te pones en contra mía y fueron dos o tres semanas que hablaron. Hubo cosas que no me gustaron, que me dijeron que me molestaron, me faltaron el respeto. ", añadió.

El atacante reveló otro episodio que le generó incomodidad. "Que el presidente me diga que se gastaron tres, cuatro millones de pesos en llevarme a España a operarme, cosa que yo no pedí, que me llevaron a operarme allá", dijo. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Que te saquen en cara que fue un gasto económico para el club el llevarme allá, siendo que yo ni lo pedí (...) Ahí te das cuenta de cómo están haciendo las cosas en Católica. Todo lo que pasa en la interna, hoy el jugador de casa se siente perjudicado", comentó.

El ex seleccionado nacional recordó que "A los 19 años cuando me fui (al Brujas) les dejé 3,5 millones de dólares. Después cuando me fui de Pumas a Benfica, les llegó una comisión. Y cuando América me compra a Benfica, les llegó otra".

"Uno se va con pena más que enojado o con rabia. Con pena por cómo fueron con uno por la manera en que son con gente del club (...) No me gusta como se están haciendo las cosas", sentenció.