“Lloran de más”: Javier Correa rememora título con Colo Colo y se lanza contra la U - Chilevisión

A un mes de haber logrado el Campeonato Nacional con Colo Colo, Javier Correa valoró lo realizado por el elenco albo y mandó un fuerte recado a Universidad de Chile.

El argentino recordó el final del torneo y recalcó que Los Albos son "merecidos campeones", aputando contra el archirrival por lo ocurrido con la denuncia de desacato contra Jorge Almirón.

"Fue una locura porque se habían dicho tantas cosas, habían hablado tanto, habían chicaneado como si nos hubiesen regalado el torneo y la verdad es que yo me levanto en las mañanas y nadie me regala nada", comentó.

En entrevista con el canal oficial del Cacique, el delantero trasandino, que marcó cinco goles desde su arribo, afirmó que "Dios no más me regala un día más de vida, pero después no me regala nada nadie".

"Por eso no me gusta cuando hablan de más, o lloran de más, porque si vieran cómo entrenamos, igual que ellos capaz, o más o menos que ellos, pero nadie nos regala nada", agregó.

La ilusión de Javier Correa de cara al 2025

Correa insistió en que "somos justos y merecidos campeones", mostrando un gran ánimo de cara a la próxima temporada.

"Ahora tenemos mucha más motivación para el 2025 y tratar de seguir demostrando que somos el más grande de Chile", añadió.

El ariete de 32 años rememoró la remontada en la tabla de posiciones y apuntó: "Hoy lo veo y parece que estaba escrito como en una película. Arturo (Vidal) dice que faltan 66 puntos (en juego) y dices: 'El loco lo había visto' (...) Como que estaba escrito para nosotros".