El fuerte recado de Javier Correa a la U tras el ansiado título: “A llorar a la iglesia” - Chilevisión

El delantero argentino de Colo Colo, Javier Correa, se desahogó con todo tras el título de Los Albos en el Campeonato Nacional, donde dejaron a la Universidad de Chile en el segundo puesto.

El Cacique igualó contra Deportes Copiapó en el norte, pero terminó festejando debido a que el Romántico Viajero no pudo frente a Everton, alzando una nueva copa.

La burla de Javier Correa a la U

Apenas se enteró del título, el trasandino disparó con todo a Los Azules y lanzó fuertes dichos en relación a las últimas semanas y las polémicas entre ambos equipos.

"A llorar a la iglesia, a llorar a la iglesia", comentó Correa de manera eufórica en TNT Sports, apuntando principalmente por los reclamos fuera de la cancha que ha hecho parte de la dirigencia laica.

El ex Estudiantes de La Plata no se quedó ahí y continuó con un mensaje todavía más fuerte: "La tienen recontra a...".