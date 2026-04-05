Deportes Concepción recibe a Colo Colo en el Ester Roa, partido que es clave por el liderato del torneo y es válido por la fecha 8° de la Liga de Primera.

Deportes Concepción y Colo Colo juegan un atractivo partido este domingo, enfrentándose en un encuentro válido por la 8° fecha de la Liga de Primera.

El “León de Collao” busca sumar puntos para salir del fondo de la tabla, donde apenas tiene una victoria.

En cambio, el equipo de Fernando Ortiz necesita ganar para volver a la cima del certamen, ya que tras el triunfo de Deportes Limache, el conjunto de la Región de Valparaíso subió a lo más alto y supera por dos unidades al “Cacique”.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de D. Concepción vs Colo Colo?

El partido de Deportes Concepción vs Colo Colo, válido por la fecha 8° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, HBO MAX emitirá este esperado choque de manera online, plataforma de streaming a la que tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre D. Concepción y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso de los lilas contra los albos inicia a las 15:30 horas de Chile de este domingo 5 de abril.

El escenario en esta oportunidad es el Ester Roa de la región del Biobío.