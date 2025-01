Colo Colo vs Huracán: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la Serie Río de La Plata - Chilevisión

Colo Colo y Huracán disputan este miércoles un nuevo amistoso en la pretemporada 2025, midiéndose por la Serie Río de la Plata.

Los Albos ha tenido una agitada semana que incluyó la oficialización de Salomón Rodríguez y la salida de Maximiliano Falcón, este último vendido al Inter Miami.

A nivel futbolístico, el Cacique pretende obtener su primera victoria luego de igualar contra Peñarol en un duelo repleto de polémicas.

Cómo ver el partido de Colo Colo vs Huracán ONLINE y EN VIVO

El partido de Colo Colo ante Huracán será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney +.

Este importante duelo por la Serie Río de la Plata se podrá ver entrando en la aplicación con el usuario y la clave. En caso de no tener una cuenta, está la opción de crearla en muy pocos minutos.

Hora del partido entre Colo Colo y Huracán por la Serie Río de la Plata

El compromiso del Popular contra el Globo inicia a las 20:00 horas de Chile este miércoles 15 de enero.