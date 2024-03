Universidad de Chile tiene este domingo una nueva oportunidad de ganarle a Colo Colo en el Estadio Monumental, recinto en el que no se impone desde el 2001.

Aquel 9 de septiembre fue la última vez que los azules festejaron en Macul, triunfo que fue liderado por César Vaccia, quien consiguió nada menos que tres victorias en la casa de los albos.

De ahí en adelante, el Romántico Viajero no pudo celebrar, racha que se mantiene hasta este año.

César Vaccia y los triunfos de la U en el Monumental: "D ecía que íbamos a ganar"

En conversación con Pelota al Piso, el podcast de Chilevisión Deportes en Pluto TV, el otrora futbolista habló sobre el magro registro de la U en el Monumental.

"Pueden haber cientos y miles de interpretaciones, pero hay un hecho: Para la U es muy difícil ganar en el Monumental, eso es un hecho que, gracias a Dios, con mis equipos pude ganar tres veces seguidas", comentó.

El ex DT de La Roja Sub 20 apuntó que "el peso de la historia es difícil para un ser humano sacárselo. Y el futbolista no está exento de esa posibilidad".

Sobre la receta para imponerse en el estadio albo, Vaccia manifestó: "Yo no soy quién para dar consejos ni recomendaciones, pero siempre que jugábamos, especialmente con Colo Colo, jamás di un atisbo de que alguien pensara que podíamos perder".

"Siempre hablaba en positivo y decía que íbamos a ganar. No era de soberbia, era de 'muchachos, vamos a ganar'", agregó.

El estratega recalcó que ponía un énfasis especial "en la parte mental" y que hablaba con los jugadores para frenar las armas del rivales y aprovechar las fortalezas propias.

"Yo amo a la U"

Consultado sobre si desde la U lo llamaron a dar una charla o conversar previo a esta clase de partidos, teniendo en cuenta su experiencia, Vaccia indicó: "No, nunca".

"Los norteamericanos no son ingenuos ni tontos. Ellos tienen a los senior y tipos con mucha experiencia en cargos importantes o los 'utilizan' para contar y entregarla a los más jóvenes. Es una herramienta que la U nunca ha utilizado y que tiene a mano, sabiendo que yo amo a la U", añadió.