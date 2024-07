Ricardo Gareca hace mea culpa tras eliminación de Chile de la Copa América: “Somos responsables” - Chilevisión

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, fue muy autocrítico tras la eliminación de La Roja en la primera ronda de la Copa América.

El combinado nacional se despidió del torneo el fin de semana pasada, luego del amargo empate sin goles ante Canadá en el partido final de la fase de grupos.

¿Qué dijo Ricardo Gareca?

Respecto a estos magros resultados, el estratega reconoció que "no fue lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar la clasificación y no se dio, (estoy) apenado lógicamente porque teníamos mejores expectativas".

En su regreso a Santiago, el Tigre habló con los medios en el aeropuerto e hizo un mea culpa por esta situación. "Somos los máximos responsables", dijo.

"En cuanto a la autocrítica, puntualmente, somos los máximos responsables. Somos los que definimos una idea de juego, los que confeccionamos el equipo y los cambios, entonces tenemos una gran autocrítica en ese aspectos", agregó.

Consultado sobre el polémico arbitraje de Wilmar Roldán contra Canadá, Gareca comentó: "Me pareció apresurada la toma de decisiones en un partido que se jugaba tanto".

De hecho, puntualizó sobre la expulsión de Gabriel Suazo. "Me pareció una carrera en velocidad de dos jugadores era muy factible y el choque, pero se tiene que juzgar la intención", indicó.

"Desde arriba, desde donde lo veía, no me pareció la mejor decisión en ese aspecto por todo lo que se jugaba, por el tiempo que transcurría el partido. No hubo una agresión que uno pueda interpretar y, en ese sentido, me pareció apresurada", añadió.