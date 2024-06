"Me voy caliente": Alexis explota contra el arbitraje de Wilmar Roldán tras eliminación de La Roja

La Selección Chilena quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa América 2024 tras igualar ante Canadá y solo conseguir dos puntos y no marcar goles.

El encuentro estuvo marcado por el cuestionado arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien expulsó tempranamente a Gabriel Suazo y no fue llamado por el VAR tras una evidente acción para expulsión de un defensor canadiense.

Apenas terminado el partido, Alexis Sánchez conversó con Chilevisión: "El arbitraje no es excusa, pero calienta, estoy y me voy caliente. No es excusa, con Argentina perdimos justo, pero hubo situaciones que no se cobraron. Calientan estas situaciones, con uno menos es difícil jugar y te deja caliente".

"Una lástima, todo Chile quiere ganar y el jugador aún más. El arbitraje te calienta, tendrían que aprender un poco de Europa, allá son más correctos, da lo mismo el país", agregó.

Sobre su partido, afirmó: "Me hubiese gustado tener el balón, después de dos años juego en mi posición, extremo izquierdo".

Chile se despide de la Copa América sin goles

"Es un tema grave, veníamos anotando, tuvimos ocasiones... Si hay que criticar, que sea a mí, vivo de esto, llevo 18 años jugando al fútbol profesional y eso es parte de eso", cerró el Niño Maravilla.