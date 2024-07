Qué canal transmite EN VIVO partido de Colombia vs Uruguay por Copa América - Chilevisión

Colombia choca contra Uruguay en uno de los partidos más esperados de la Copa América, el cual será válido por la segunda semifinal del torneo.

Los cafeteros y La Celeste definen al rival de Argentina para la gran final, luego de que los trasandinos vencieran a Canadá por el otro lado de llave.

El duelo se anticipa como muy parejo debido a que los dos han sido de los mejores equipos del torneo, aunque los charrúas lamentan la baja de Nahitan Nández, uno de sus mejores jugadores en defensa, por suspensión.

Qué canal transmite el partido de Colombia vs Uruguay

El partido de Colombia con Uruguay será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una gran cobertura.

Adicionalmente, la imperdible semifinal de la Copa América la podrás disfrutar completamente gratis por la señal online de chilevision.cl.

Horario del duelo de Colombia ante Uruguay por Copa América

El compromiso de los comandados por Néstor Lorenzo con los charrúas arrancará a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 10 de julio.

Posible formación de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Posible formación de Uruguay