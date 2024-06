No hubo “calma” y “muy precipitados”: El análisis de Claudio Bravo tras debut de Chile en Copa América - Chilevisión

La selección chilena tuvo un amargo debut en la Copa América, donde igualó sin goles ante Perú en un partido bajo con respecto a los anteriores bajo el ciclo de Ricardo Gareca.

El capitán de La Roja, Claudio Bravo, quien tuvo importantes intervenciones en el encuentro ante los incaicos, conversó con Chilevisión y analizó el compromiso.

"Perú es un rival fuerte fisicamente, ellos aguantaron muy bien, no bajaron la intensidad y nosotros no nos vimos mal. Creo que nos faltó tener más calma, la que tuvimos en los amistosos, eso te lleva a afrontar los partidos de otra manera, como no chocar tanto con el rival cuando el rival es tan físico", comentó el guardameta.

"Ellos tienen gran parte de mérito en poder contrarrestar nuestro juego y no tuvimos calma, fuimos muy precipitados hoy", agregó.

Sobre el partido contra Argentina, Bravo señaló: "Nos espera un partido como este, todos los partidos sudamericanos son muy disputados e igualados. Tenemos que recuperarnos, juntar fuerzas y afrontar el próximo desafío".

¿Cuándo juegan Chile vs Argentina por Copa América?

El próximo partido de la selección chilena será el martes 25 ante Argentina, actual campeón del torneo. El partido se jugará en el El MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, mismo recinto donde La Roja se consagró campeón en 2016.

Claudio Bravo, hombre récod

El capitán de La Roja se convirtió con 41 ñaos y 69 días, en el jugador más veterano en disputar el certamen continental.