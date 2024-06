Hinchas de La Roja perdieron la paciencia con Marcelino Núñez y Erick Pulgar: “No hacen uno” - Chilevisión

La Roja tuvo su debut en la Copa América enfrentando a Perú en un duelo valido por la 1° fecha de la fase de grupos, ocasión en la que las miradas apuntaron hacia Erick Pulgar y Marcelino Núñez.

El primer encuentro de los dirigidos por Ricardo Gareca no estuvo fácil y hubo dificultades para cuasar daño a los rivales, lo que llevó a que muchos hinchas manifestaran su descontento contra los jugadores a través de las redes sociales.

Según muchos fanáticos, los problemas de la Selección Chilena pasaron en gran medida por desconcentraciones en el mediocampo y las críticas apuntaron al bajo nivel mostrado por los dos.

“Entre Pulgar y Marcelino no hacen uno, como se extraña al mejor jugador en la historia de este país. Un mediocampista de verdad”; “Pulgar es un volante central que no quita, no distribuye, no la pide y no grita”, ”Pulgar y Marcelino en todas las salidas se esconden detrás de los peruanos”, fueron algunos de los comentarios.

Las criticas a Erick Pulgar y Marcelino Núñez

Entre pulgar y marcelino uff 🫤🫤 — un patiperro mas!! (@michii_olvidado) June 22, 2024

Entre Pulgar y Marcelino no hacen uno, como se extraña al mejor jugador en la historia de este país. Un mediocampista de verdad. — Martín (@SpursMartin95) June 22, 2024

Fuera pulgar y marcelino cero aporte — Vivi A.G. (@vivienf82) June 22, 2024

Entre pulgar y marcelino uff 🫤🫤 — un patiperro mas!! (@michii_olvidado) June 22, 2024