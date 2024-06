¿Alivio para Argentina? Lionel Scaloni abordó las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel en La Roja - Chilevisión

Este martes, Chile y Argentina se volverán a encontrar en la Copa América, tal como ha venido ocurriendo en las ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2021.

Los trasandinos llegan al duelo ante La Roja tras un exitoso debut, donde vencieron 2-0 a Canadá en el partido inaugural del certamen. En cambio, el equipo de Ricardo Gareca tuvo una discreta presentación en la igualdad sin goles ante Perú.

En la previa al compromiso que se jugará en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, mismo recinto donde Chile se consagró campeón ante la Albiceleste en 2016, Lionel Scaloni se refirió al partido ante La Roja.

Lionel Scaloni y las ausencias en Chile de Gary Medel y Arturo Vidal

"Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile", partió declarando Lionel Scaloni.

Sobre el escenario del compromiso, el mismo de la final de 2016, señaló: "El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás".

Scaloni también abordó las ausencias en La Roja de Gary Medel y Arturo Vidal. "Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio".

Dónde ver EN VIVO Chile vs Argentina por Copa América

El crucial encuentro lo podrás disfrutar a través de la señal abierta de Chilevision, donde encontrarás una completa cobertura con previa, datos y formaciones del partido, en directo desde el estadio. Además podrás disfrutar este partido en la señal online de chilevision.cl.