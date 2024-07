Chiqui Tapia aclara viral imagen en la que dirigente le seca el sudor: “Fiebre y malestar” - Chilevisión

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), protagonizó un llamativo video que se viralizó en las redes sociales.

El dirigente se robó las miradas en la semifinal de la Copa América entre Argentina ante Canadá, luego de que se captara a una persona sacándole el sudor del cuello con una toalla.

Este miércoles se confirmó que la persona que le pasó el paño es Luciano Nakis, prosecretario de AFA y presidente del Deportivo Armenio, equipo del ascenso trasandino. -¿De qué laburás?



-Le seco la transpiración de la nuca al Chiqui Tapia en los partidos de la Selección. pic.twitter.com/ZoxuX2vsOk — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) July 10, 2024

La explicación de Chiqui Tapia tras viral imagen

Horas más tarde, el propio Tapia aclaró que todo se dio debido a complicaciones de salud, tomándose con mucho humor el momento.

En su cuenta de X, el máximo directivo argentino le respondió a un usuario y explicó que "estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas".

"No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", agregó.